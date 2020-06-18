Son dakika haberleri: Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 201 kişi öldü
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Son dakika haberleri: Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 201 kişi öldü

Son dakika haberine göre Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 201 kişi öldü
18.06.2020 00:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:26

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 201 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 257'ye yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 752 artarak, 240 bin 908'e çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 128 bin 622 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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