Son dakika haberleri: Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 27 ölü, 16 yaralı
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Son dakika haberleri: Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 27 ölü, 16 yaralı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Ayacucho kentinden Arequipa'ya giden yolcu otobüsü, Nasca-Puquio kara yolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Otobüsteki yolcuların çoğunun özel bir maden şirketinde çalışan işçiler olduğu belirtildi. Maden şirketi, kazadan büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

Son dakika haberleri: Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 27 ölü, 16 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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