Son dakika haberleri... Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 894'e yükseldi
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Son dakika haberleri... Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 894'e yükseldi

Son dakika haberi: Güney Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 894'e ulaştı.

Son dakika haberleri... Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 894'e yükseldi
04.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:01

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 894'e ulaştı.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 894'e, vaka sayısı ise 4 bin 30 artarak 178 bin 914'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplamda 69 bin 257 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

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