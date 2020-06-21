Son dakika haberleri... Peru'da kadına yönelik şiddet protestosuna polis engeli Son dakika haberlerine göre Peru'nun başkenti Lima'da toplanan kalabalık, ülkede yaşanan kadın cinayetlerini protesto etmek için bir araya geldi.

Peru'nun başkenti Lima'da toplanan kalabalık, ülkede yaşanan kadın cinayetlerini protesto etmek için bir araya geldi. Ellerinde pankartlar taşıyan ve sloganlar atan grup ile polis arasında kısa süreli arbedeler yaşandı. Bakanlık binasına girmek isteyen gruba polis engel oldu. Latin Amerika'da kadına yönelik şiddetin en yüksek oranlarda seyrettiği Peru'da özellikle son dönemde kadın cinayetleri medyaya da sıkça yansımakta. Kaynak: AA