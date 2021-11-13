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Son dakika haberleri... Peru'da belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıda öldürüldü

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Peru'da belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika haberleri: Güney Amerika ülkesi Peru'da pusuya düşürülen belediye başkanı ve eşi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Peru'da pusuya düşürülen belediye başkanı ve eşi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ülke basınında çıkan habere göre, Ayacucho kentinin belediye başkanı, bir mağazanın açılışının ardından dönüş yolunda kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürüldü.

Yetkililer, çapraz ateşe tutulan araçtaki belediye başkanı ile eşinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, açıklamasında, saldırıyı kınayarak, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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