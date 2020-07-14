Son dakika haberleri: Pensilvanya'da polis şiddeti protestosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Pensilvanya'da polis şiddeti protestosu

Gelen son dakika haberlerine göre Siyahi Amerikalı George Floyd'un polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiği ABD'de, bu kez de Pensilvanya eyaletinde polisin bir kişinin başı ve ensesine diziyle baskı yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Pensilvanya'da polis şiddeti protestosu
14.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:45

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiği ABD'de, bu kez de Pensilvanya eyaletinde polisin bir kişinin başı ve ensesine diziyle baskı yaptığı ortaya çıktı.

Polisin hafta sonu Pensilvanya'nın Allentown kentindeki bir hastanenin acil servis girişinin önünde bir erkeğin başı ve ensesine diziyle bastığı görüntüler, internette yayıldı.

Yoldan geçen bir sürücünün çektiği görüntülerde, 3 polisin yüz üstü yere yatırdıkları kişiyi gözaltına aldıkları sırada polislerden birinin diziyle bu kişinin ense ve başına bastırdığı görülüyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Allentown'da, yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etti.

Kent merkezindeki yürüyüşlerini geceye kadar sürdüren protestocular, "şiddet uygulayan polisin görevden alınmasını ve polislere ayrılan kaynağın eğitim, ruh sağlığı ile diğer sosyal hizmetlere yeniden tahsis edilmesini" talep etti.

Üyelerinin protestoya katıldığı Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, polisin bu davranışını "yasa dışı güç kullanımı" olarak nitelendirdi.

Emniyet, bu adamı "kontrol altına alması gerektiği"ni savundu

Allentown Emniyetinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin polise ve hastane personeline bağırdığı ve tükürdüğü, polislerin bu "kural tanımaz (kişiyi) kontrol altına alması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, bu kişinin hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

Emniyetin yayımladığı daha uzun süreli görüntülerde ise polisin ilkinde 8, ikincisinde 20 saniye boyunca gözaltına aldıkları kişinin başı ve ensesine bastırdığı görülüyor.

Allentown Emniyetinden ilerleyen saatlerde yapılan ikinci açıklamada ise söz konusu kişinin sağlık sorunu yaşadığı, uyuşturucu veya alkol krizi geçirir gibi göründüğü belirtildi.

Polisin konuyla ilgili iç soruşturma açtığı öğrenildi.

Polis, söz konusu görüntülerdeki kişilerin hiçbirinin kimlik ve ırk bilgisini paylaşmadı.

Bu arada Merkezi Allentown'da bulunan "Lehigh Valley Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter)" adlı örgüt, konuyla ilgili bir talep listesi yayımladı.

Listede, "olaya dair tüm görüntülerin yayımlanması, olaya karışan polislerin açığa alınması, bölgesel bir ceza adaleti inceleme komisyonu kurulması ve polislere ayrılan kaynakların yeniden düzenlenmesi" talep edildi.

Polisin hareketi, Floyd'u öldüren hareket

Polis şiddetiyle yaşamını yitiren Floyd'un avukatı Benjamin Crump, sosyal medya hesabından, olaya dair görüntüyü yayımlayarak kimliği belirlenemeyen polisin yaptığı baskı hareketinin, George Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan eylem olduğuna dikkati çekti.

Crump, şiddet uygulayan polisin kimliğinin açıklanmasını istedi.

Floyd protestoları, ülke geneline sıçramıştı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil Güncel
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Son dakika: Dere taştı, Rize sular altında kaldı! Görüntüler sonrası Soylu'dan açıklama geldi: 2 yaralımızın durumu iyi
Son dakika: Dere taştı, Rize sular altında kaldı! Görüntüler sonrası Soylu'dan açıklama geldi: 2 yaralımızın durumu iyi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Gram altın 398 lira seviyelerinde işlem görüyor
Gram altın 398 lira seviyelerinde işlem görüyor
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe, milli oyuncuya mesaj gönderdi: Seni çok istiyoruz, kimseye imza atma
Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe, milli oyuncuya mesaj gönderdi: Seni çok istiyoruz, kimseye imza atma
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Mabel Matiz Aybüke Pusat İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Pensilvanya'da polis şiddeti protestosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 11:54:29. #1.14#
title