Son dakika haberleri! Pensilvanya'da 3 maymun kaza yapan kamyondan kaçtı - Haberler
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Son dakika haberleri! Pensilvanya'da 3 maymun kaza yapan kamyondan kaçtı

Son dakika haberleri! Pensilvanya'da 3 maymun kaza yapan kamyondan kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: ABD'de içinde yaklaşık 100 maymunun bulunduğu kamyon kaza yaptı.

ABD'de içinde yaklaşık 100 maymunun bulunduğu kamyon kaza yaptı. Kaza sonrası maymunlardan 3'ü kaçtı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde içinde yaklaşık 100 maymunun bulunduğu bir kamyon başka bir kamyonla çarpıştı. Pensilvanya eyaleti polis memurlarından Andrea Pelachick, maymunların laboratuvara götürüldüğünü ve kaza anında 3 maymunun kaçtığını belirtti.

Çevrede yaşayanlara maymunları görmeleri halinde yetkililerle iletişime geçmeleri çağrısında bulunuldu. Kazada yaralı sayısı ise açıklanmadı. - PENNSYLVANIA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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