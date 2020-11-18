Son dakika haberleri... Pennsylvania Yüksek Mahkemesi, Trump ekibinin seçimlerde "usulsüzlük" iddiasıyla açtığı davayı reddetti
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Son dakika haberleri... Pennsylvania Yüksek Mahkemesi, Trump ekibinin seçimlerde "usulsüzlük" iddiasıyla açtığı davayı reddetti

18.11.2020 00:15 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:18
Son dakika haberleri... Pennsylvania Yüksek Mahkemesi, Trump ekibinin seçimlerde

Son dakika haberi: ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'ın seçim ekibi, "usulsüz" şekilde oy sayım merkezlerine alınmadıkları gerekçesiyle Pennsylvania eyaletinde açtığı davayı kaybetti.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'ın seçim ekibi, "usulsüz" şekilde oy sayım merkezlerine alınmadıkları gerekçesiyle Pennsylvania eyaletinde açtığı davayı kaybetti.

Pennsylvania Yüksek Mahkemesi bugün, Trump ekibinin Cumhuriyetçi gözlemcilerin "hukuk dışı" bir biçimde Philadelphia kentindeki oy sayım merkezlerine alınmadıkları gerekçesiyle açtığı davayı görüştü.

Mahkeme, 2'ye karşı 5 oy ile aldığı karar ile gözlemcilerin Philadelphia'da nerede duracaklarına ilişkin kesin bir kural olmadığını ve bu kuralların bölgelerin kendi inisiyatifinde olduğuna hükmetti.

Alınan bu karar ile Trump'ın seçim kampanya ekibi kendileri için büyük önem arz eden bu davayı kaybetmiş oldu.

ABD'de 3 Kasım lalı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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