Son dakika haberleri | PENDİK VE BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Pendik ve Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik ve Bağcılar'da uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığını tespit ettiği kişileri takibe aldı. Polis ekipleri yürüttüğü çalışmalar sonucunda 25 Şubat Cuma günü sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Pendik'teki operasyonda yabancı uyruklu İ.H.A. (20) ile Bağcılar'da L.A. (41) yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞRTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, yabancı uyruklu İ.H.A.'nın evinde yapılan aramalarda; 4 bin 359 gram metamfetamin, 9,5 gram esrar, 325 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 4 bin 375 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli L.A.'nın Bağcılar'da yaşadığı evde yapılan aramada ise; 134 parça halinde satışa hazır hale getirilmiş 101 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu bulundu.

Şüpheli İ.H.A. ve L.A. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.