Pendik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Pendik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Pendik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinde Kadıköy istikametine seyir halinde olan 5 otomobil, zincirleme kaza yaptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan biri kadın 2 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kadıköy istikameti yönünde yoğun trafik oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz