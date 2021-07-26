Pendik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Pendik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Pendik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Pendik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinde Kadıköy istikametine seyir halinde olan 5 otomobil, zincirleme kaza yaptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan biri kadın 2 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kadıköy istikameti yönünde yoğun trafik oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Pendik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Pendik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Pendik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Pendik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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