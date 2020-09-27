Pendik'te yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi
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Pendik'te yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi

27.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:04
Pendik'te yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi

PENDİK'de gece saatlerinde çıkan yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi.

PENDİK'de gece saatlerinde çıkan yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi.

Pendik Emirli Köyü Kurtdoğmuş mevkiinde saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle birlikte yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının meydana geldiği alanın dağlık ve engebeli olması nedeniyle, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makinaları orman içinde yol açtı. Havanın aydınlanması ile birlikte söndürme çalışmalarına iki adet yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yangın saat 09.00 sıralarında ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi.

 


- İstanbul
Pendik'te yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi
Pendik'te yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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