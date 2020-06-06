Son dakika haberleri | Pendik'te teknede rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
Bir son dakika haberine göre Pendik açıklarındaki teknede rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi.
06.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:03
Pendik açıklarındaki teknede rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Pendik'te tekneyle denize açılan 4 arkadaştan biri fenalaşınca sağlık ekiplerine haber verildi.
Bunun üzerine, tekne kıyıyı çekilerek demirlendi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Tekneyle açılan kişilerin alkol aldıkları ifade edilirken, diğer kişiler de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA