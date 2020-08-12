Son dakika haberleri! Pendik'te otomobil hırsızlığı operasyonu kamerada
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Son dakika haberleri! Pendik'te otomobil hırsızlığı operasyonu kamerada

Son dakika haberi... İSTANBUL'da çaldıkları otomobilleri parçalayarak sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Pendik'te, otomobillerin bulunduğu depoya düzenlenen baskında 6 kişi yakalandı.

Son dakika haberleri! Pendik'te otomobil hırsızlığı operasyonu kamerada
12.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:40
İSTANBUL'da çaldıkları otomobilleri parçalayarak sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Pendik'te, otomobillerin bulunduğu depoya düzenlenen baskında 6 kişi yakalandı.  Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. 

Edinilen bilgilere göre, Ataşehir, Kartal, Beykoz ve Pendik'te park halindeki otomobillerin çalınması ihbarlarına yönelik polis soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından ardından şüphelilerin, çaldıkları arabaları parçalarına ayırdıkları deponun adresi tespit edildi. Ekipler, Pendik Kavakpınar Mahallesi, Rençber Sokak üzerinde bulunan depoya operasyon düzenledi. Polis, olaya karıştığını tespit ettiği İsmet A.(54), Cengizhan Y.(31), Sezgin Ö.(25), Mustafa Ö.(22), Emre Y.(24), Abdullah P.'yi (32)  gözaltına aldı. Depoda parçalanmış olarak çok sayıda otomobil parçası, çalıntı plaka ve 4 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobillere, çalıntı plaka taktıkları depoya getirerek otomobilleri parçaladıkları ve sattıkları belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İsmet A. ve Cengizhan Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan otomobillerin parçalandığı depoya yapılan baskın ve şüphelilerin yakalanma anı kamerasına yansıdı.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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