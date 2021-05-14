PENDİK'TE OTOBÜS DURAĞINDA DÖRT KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAPendik'te dün biri hamile kadın olmak üzere dört kişinin yaralandığı otobüs durağındaki kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Pendik'te dün biri hamile kadın olmak üzere dört kişinin yaralandığı otobüs durağındaki kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün Ankara Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu pikap, iddiaya göre süratli bir şekilde cadde üzerinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına çarptı. Durakta bekleyen ikisi çocuk, biri hamile bir kadın olmak üzere toplam dört kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerinden kaçmaya çalışan pikaptaki üç kişi vatandaşlar tarafından kovalandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan üç kişiden biri polis tarafından yakalandı. KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, pikabın duraktakilere çarptığı, birinin pikabın kasasına fırlarken, diğer üçünün ise yola savrulduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı