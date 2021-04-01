Son dakika haberleri: Pendik'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yeri sahibi ile müşterilere para cezası kesildi
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Son dakika haberleri: Pendik'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yeri sahibi ile müşterilere para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Pendik'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yeri sahibi ile müşterilere para cezası kesildi

Son dakika habere göre Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir iş yeri sahibi ile içeride bulunanlara para cezası verildi.

Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir iş yeri sahibi ile içeride bulunanlara para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Orta Mahalle'de içkili lokanta ruhsatı bulunan, saat 19.00'da kapanması gereken bir iş yerinin sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğunu tespit etti.

Lokantaya giden ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden işletme sahibine ve içeride bulunan 26 kişiye para cezası kesti.

Yapılan incelemede, çalışanlarından birinin Kovid-19 temaslısı olduğunun tespit edildiği, işlemlerin ardından bu çalışanın evine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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