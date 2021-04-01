Son dakika haberleri: Pendik'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yeri sahibi ile müşterilere para cezası kesildi

Son dakika habere göre Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir iş yeri sahibi ile içeride bulunanlara para cezası verildi.