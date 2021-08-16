Son dakika haberleri... Pendik'te komşular arasındaki kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri... Pendik'te komşular arasındaki kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Pendik'te komşular arasındaki kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Pendik'te komşular arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Pendik'te komşular arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos'ta akşam saatlerinde Çamçeşme Mahallesi'nde çıkan kavgada Murat Üstündağ'ın (53) silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

İncelemede, 2 Ağustos'ta Üstündağ'ın, sokakta oynayan çocuğunun gürültüsünden rahatsız olduğunu belirten komşuları Abdülkadir S. (51) ve oğlu Arif S. (27) ile tartıştığı belirlendi.

Tartışma sırasında Arif S.'nin Üstündağ'ı bıçakla yaralamaya çalıştığı, Üstündağ'ın ise bir gün sonra karşı tarafın otomobilini kurşunladığı tespit edildi.

Aralarında husumet oluşan tarafların 14 Ağustos'ta evlerinin bulunduğu sokakta yeniden karşılaşarak tartıştıkları, ardından çıkan kavgada Arif S.'nin, Üstündağ'a silahla ateş ederek ölümüne yol açtığı belirlendi.

Olaydan sonra Kocaeli'de gözaltına alınan baba ile oğlu, İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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