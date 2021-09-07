Son dakika haberleri | PENDİK'TE KAVŞAKTA KAZA; KALDIRIMDAKİ YAYALAR SON ANDA KURTULDU
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Son dakika haberleri | PENDİK'TE KAVŞAKTA KAZA; KALDIRIMDAKİ YAYALAR SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre PENDİK'te otomobil sürücüsü, ters şeride girdikten sonra çekici ile çarpıştı.

PENDİK'te otomobil sürücüsü, ters şeride girdikten sonra çekici ile çarpıştı. O anda kaldırımda bulunan 3 kişi ise kazadan son anda kurtulurken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza geçtiğimiz pazar Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşağa süratle giren bir otomobil kontrolden çıkarak ters şeride girdi ve çekici ile çarpıştı. O sırada kaldırımda bulunan 3 kişi kendini güçlükle kurtardı. Kaza sırasında 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza sırasında otomobilin süratle gelişi ve yayaların yaşadığı zor anlar görüntülere yansıdı.

Son dakika haberleri | PENDİK'TE KAVŞAKTA KAZA; KALDIRIMDAKİ YAYALAR SON ANDA KURTULDU
Son dakika haberleri | PENDİK'TE KAVŞAKTA KAZA; KALDIRIMDAKİ YAYALAR SON ANDA KURTULDU
Son dakika haberleri | PENDİK'TE KAVŞAKTA KAZA; KALDIRIMDAKİ YAYALAR SON ANDA KURTULDU
Son dakika haberleri | PENDİK'TE KAVŞAKTA KAZA; KALDIRIMDAKİ YAYALAR SON ANDA KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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