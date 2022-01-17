Son Dakika | PENDİK'TE DEMİR BORU FABRİKASINDA YANGIN

? PENDİK'te demir boru üretilen fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Sanayi Mahallesi, Şehit Cevdet Çelenk Caddesi'ndeki demir boru üretilen fabrikada saat 15.00 sıralarında bir pres makinasında yangın çıktı. Dumanları görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek, yangını söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.