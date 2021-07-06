Pendik'te çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Pendik'te çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Pendik'te çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı.

Pendik'te çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı.

Esenler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyir halindeki Engin Efil'in kullandığı motosiklet, kavşakta dönüş alan E.B'nin idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonuna çarptı.

Kazada kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü Engin Efil, olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki eşi Semra Efil, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Semra Efil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çöp kamyonunun sürücüsü E.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Pendik'te çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Pendik'te çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Pendik'te çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Pendik'te çöp kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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