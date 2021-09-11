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Son dakika haberleri... PENDİK'TE ÇATI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Pendik'te beş katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pendik'te beş katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pendik, Batı Mahallesi Karanfil Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında, saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda hasar oluştu.

Son dakika haberleri... PENDİK'TE ÇATI YANGINI

Son dakika haberleri... PENDİK'TE ÇATI YANGINI

Son dakika haberleri... PENDİK'TE ÇATI YANGINI

Son dakika haberleri... PENDİK'TE ÇATI YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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