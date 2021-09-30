Son dakika haberleri! Pendik'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
Son dakika habere göre Pendik'te bir kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri hakkında ev hapsi kararı verildi.
PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri hakkında ev hapsi kararı verildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 yaşındaki Murat Kırca'nın, 12 Eylül'de Sülüntepe Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada yanına yanaşan motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlattıkları çalışmalarda, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Saldırının ardından motosikletle kaçan kişilerin kimliğini belirleyen ekipler, 13 Eylül'de İbrahim Ç'yi (24), diğer zanlı Yunus S'yi (23) ise 27 Eylül'de yakaladı.
İbrahim Ç'nin emniyetteki ifadesinde, olay yerine birlikte gittikleri Yunus S'nin, üzerinde taşıdığı silahla Murat Kırca'ya ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yunus S. tutuklanırken İbrahim Ç. hakkında ev hapsi kararı verildi.