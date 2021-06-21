Son dakika haberleri | Pendik'te bir evde 10 silah ele geçirildi
Son dakika haberi... Pendik'te havaya ateş açılması sonucu yürütülen çalışmada, bir evin müştemilatında 10 silah ve çok sayıda fişek bulundu.
Pendik'te havaya ateş açılması sonucu yürütülen çalışmada, bir evin müştemilatında 10 silah ve çok sayıda fişek bulundu.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da Sapanbağları Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir adresten havaya ateş açılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Adreste inceleme yapan ekipler, evin müştemilatında 1 tabanca gördü. Evde ve müştemilatta yapılan aramada, 6 kuru sıkı, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 100 adet 9 mm fişek, 550 adet 7.65 mm fişek, 13 av tüfeği fişeği, 50 kuru sıkı fişeği bulundu.
Gözaltına alınan A.G. (48) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış