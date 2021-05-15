Son dakika haberleri | Pendik'te bayram günü 4 kişilik aileye dehşeti yaşatan kaza kamerada
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Son dakika haberleri | Pendik'te bayram günü 4 kişilik aileye dehşeti yaşatan kaza kamerada

Son dakika haberleri | Pendik'te bayram günü 4 kişilik aileye dehşeti yaşatan kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap kamyonet sürücüsü otobüs durağına daldı.

Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap kamyonet sürücüsü otobüs durağına daldı. O esnada durakta bulunan 2'si çocuk 4 kişilik aile aracın çarpmasıyla yola savruldu. Yaşanan feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün Pendik'te saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız nedeniyle pikap sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan otobüs durağına daldı. O esnada durakta bekleyen 2'si çocuk 4 kişilik aile çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kaza sonrası pikap sürücü ve yanındaki 2 kişi araç plakasını da sökerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kaçan şüpheliler hakkında çalışma başlatırken, feci kazada ağır yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, meydana gelen kaza çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duraktaki vatandaşlara çarptığı, çarpmanın etkisiyle şahıslardan birinin pikapın kasasına fırlarken, diğer 3 kişinin ise yola savrulduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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