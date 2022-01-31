Pendik'te asker konvoyundaki drift kazası kamerada

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik D-100 karayolunda asker uğurlama konvoyuna katılan bir araç sürücüsü, drift atacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek arkadan gelen araçla çarpıştı. Yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Pendik D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Asker uğurlama konvoyu içerisinde yer alan çok sayıda araçlardan birinin sürücüsü karayolu üzerinde drift yapmaya çalıştığı esnada arkadan gelen araç ile çarpıştı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tehlikeli asker uğurlama eğlencesi pes dedirtti. Yaşanan kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Halit Arslan/ İHA)