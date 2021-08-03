Son dakika haberi... Pendik'te araç yangını
Gelen son dakika haberlerine göre Pendik'te yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Pendik'te yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Bahçelievler Mahallesi Polen Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Halil İbrahim Dilmaç, motor kısmından duman çıkması üzerine kullandığı 17 HK 694 plakalı aracı durdurdu.
Sürücünün inmesinin ardından araç yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Araç yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz