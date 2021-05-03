Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği Pendik'te yangın çıkan yat havadan görüntülendi Pendik marinada tadilat için karaya çekilen 20 metre uzunluğundaki bir yatta yangın çıktı.

Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği

Pendik'te yangın çıkan yat havadan görüntülendi

İSTANBUL - Pendik marinada tadilat için karaya çekilen 20 metre uzunluğundaki bir yatta yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıktığı yat havadan görüntülendi.

Pendik marinada bulunan ve tadilat edilmek için karaya çekilen bir yatta saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. 20 metre uzunluğundaki yatın elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan küçük çaplı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken yatta maddi hasar oluştu.

Yangına tanık olan Hulusi Ketenci, "Bakımdaki karaya çekilen bakımdaki bir teknemizin, yirmi metrelik bir teknenin elektrik tesisatından çıktığı söyleniyor. şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Pendik'ten ve Kartal'dan gelen itfaiye ekiplerimizin desteği ve yardımıyla da söndürüldü ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangının çıktığı yat drone ile havadan görüntülendi.

Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği
Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği
Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği
Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği
Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği
Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği
Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği
Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği
Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği
Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği
Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp 'Ben yakmadım' diyerek kaçtı
Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı
Trafikte maganda dehşeti! Lüks otomobilden inip önce tekme attı sonra yangın tüpüyle saldırdı
Trafikte maganda dehşeti! Lüks otomobilden inip önce tekme attı sonra yangın tüpüyle saldırdı
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Cyle Larin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Mevla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 17:24:51. #1.15#

title