Son dakika haberleri... Pendik'te 10 katlı apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Pendik'te 10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sülüntepe Mahallesi Medine Sokak'taki 10 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan