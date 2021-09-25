Pendik Kitap Fuarından sel bölgesindeki okullara askıda kitap ile destek - Haberler
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Pendik Kitap Fuarından sel bölgesindeki okullara askıda kitap ile destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası 16. Geleneksel Sanatçılar Buluşması ve Geleneksel 6. Kitap Fuarı Pendik'te sanatseverlerin yoğun katılımıyla kapılarını açtı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Uluslararası 16. Geleneksel Sanatçılar Buluşması ve Geleneksel 6. Kitap Fuarı Pendik'te sanatseverlerin yoğun katılımıyla kapılarını açtı. Fuar kapsamında, selden etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop illerindeki okullara kitap yardımının gerçekleştirileceği 'askıda kitap' çalışması ise yoğun ilgi gördü. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen ve 160 yazarın okuyucular ile buluşacağı fuar 1 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Pendik'te 16.sı düzenlenen Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması ve 6. Geleneksel Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen, 160 yazar ve 100 yayıneviyle beğeni toplayan etkinlikte yazarlar okuyucularıyla buluştu. 1 Ekim tarihine kadar devam edecek olan etkinlikte halı dokumacılık, çini, ahşap, bakır işleme gibi pek çok sanat dalına dair çalışmalar da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinlik süresince sanatçıları tarafından ortaya çıkarılan eserlerin anlatıldığı workshoplar ve sergiler düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında yürütülen ve destek gören bir diğer çalışma ise 'Askıda kitap' kampanyası oldu. Askıda Kitap kampanyasında elde edilen kitaplar ve gelirler, sel felaketinden etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop illerindeki okullara gönderilecek. Bu sayede sel nedeniyle okullarda zarar gören kitapların yerini yenileri alacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması 16'ıncısını, Kitap fuarı olarak da 6'ıncısını düzenliyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz kitap fuarındaki "Askıda kitap" kampanyasıyla elde edilecek kitapların zarar gören okullara dağıtılmak üzere bir çalışmayı da burada gerçekleştirmiş olacağız. Bütün ruhlara hitap etmeye çalışıyoruz. Bütün renkleri burada göstermeye çalışıyoruz. Bu noktada sayın Bakan Yardımcımız, bizleri yalnız bırakmadılar, katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz, fuarımız hayırlı olsun" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise "Şehir kısaca kültür ve sanattır. Kültür olmadan sanat olmadan şehir olmaz. Kültürümüzde tarihimizde, coğrafyamızda var olan ve bizi biz yapan değerlerimiz ve sanatlarımız bulunuyor ve bu bizim için çok kıymetli. Geleceğimizi tasarlayarak ilhamını kültürümüzden sanatımızdan alan gençler yetiştirmek önemli. Bu kapsamda Pendik Belediyesi kitap fuarıyla çok güzel bir etkinlik düzenliyor. Başkanımızı tebrik ediyorum ve bütün Pendikli vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum" dedi.

Pendik Kitap Fuarından sel bölgesindeki okullara askıda kitap ile destek

Pendik Kitap Fuarından sel bölgesindeki okullara askıda kitap ile destek

Pendik Kitap Fuarından sel bölgesindeki okullara askıda kitap ile destek

Pendik Kitap Fuarından sel bölgesindeki okullara askıda kitap ile destek

Pendik Kitap Fuarından sel bölgesindeki okullara askıda kitap ile destek
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pendik Kitap Fuarından sel bölgesindeki okullara askıda kitap ile destek - Haberler
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