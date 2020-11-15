Son dakika haberleri... Pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

15.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:52
Son dakika haberleri... Pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Samsun'da ikinci kattaki evinin penceresinden düşen lise öğrencisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da ikinci kattaki evinin penceresinden düşen lise öğrencisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde cuma sabahı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ticaret Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Bünyamin Kömpe (18), ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Sabah ailesi staja gitmesi için Bünyamin Kömpe'yi uyandırmak isteyince odasında olmadığını fark etti. Bünyamin Kömpe, evinin penceresinden düşmüş olarak yaralı halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan liseli genç tedavi altına alındı.

Bünyamin Kömpe yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pencereden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
Pencereden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
Son dakika haber... Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | DP İl Başkanı Ali Epik korona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | DP İl Başkanı Ali Epik korona virüsten hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Lance Stroll Lewis Hamilton
Daha Fazla Kasım İtfaiye Karabağ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 15:52:32. #1.14#
title