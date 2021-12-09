Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu, ilk belirlemelere göre hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu, ilk belirlemelere göre hava harekatıyla 6 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde, bugün teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi. Bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatıyla isabetle vurulduğu aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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