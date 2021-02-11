Son dakika haberleri... Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen 2 asker için Şırnak'ta tören
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Son dakika haberleri... Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen 2 asker için Şırnak'ta tören

11.02.2021 00:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:14
Son dakika haberleri... Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit düşen 2 asker için Şırnak'ta tören

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehitler Coşkun ve Turhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu.

Okunan duaların ardından Coşkun ve Turhan'ın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.

Şehitlerin cenazesi uçakla Ankara'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali İhsan Ersoy, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ katıldı.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 2 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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