Son dakika haberleri... Pençe-Kaplan Operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, aralarında güdümlü füze ile roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, aralarında güdümlü füze ile roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonunda icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait, bir AT-4 güdümlü füze, bir RPG-7 roketatar, 2 doçka, 2 biksi makineli tüfek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." bilgisine yer verildi. Açıklamada, silah ve mühimmatların fotoğrafları da paylaşıldı. Kaynak: AA