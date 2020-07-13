Son dakika haberleri: Pençe-Kaplan Operasyonunda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait silahlar ile el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda madde ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait silahlar ile el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda madde ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar tespit edildi.

Arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 Doçka uçaksavar silahı, 2 el bombası ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA