Son dakika haberleri! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika 3. sayfa haberine göre Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, 17 Haziran 2020 tarihinde başlatılan ve başarıyla sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık, söz konusu operasyon kapsamında gerçekleştirilen faaliyete ilişkin görüntüler paylaştı. Kaynak: İHA