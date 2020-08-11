Son dakika haberleri! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa haberine göre Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
11.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:31
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, 17 Haziran 2020 tarihinde başlatılan ve başarıyla sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık, söz konusu operasyon kapsamında gerçekleştirilen faaliyete ilişkin görüntüler paylaştı.
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Kaynak: İHA