Son dakika haberleri | Pençe-Kaplan'da PKK'ya büyük darbe Son dakika güncel haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, komandolar tarafından Haftanin bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 24 adet sığınak ile mağaranın tespit edildiğini ve yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, komandolar tarafından Haftanin bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 24 adet sığınak ile mağaranın tespit edildiğini ve yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 17 Haziran tarihinde başlatılan Pençe - Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirilerek, komandolar tarafından Haftanin bölgesinde yürütülen yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırılmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların son olarak terör örgütü PKK'ya ait 24 adet sığınak ve mağara daha tespit ettiği ve buralarda yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca, söz konusu açıklamada, komandolar tarafından tespit edilen sığınak ve mağaralarda yapılan aramalar neticesinde, 1 adet Biksi otomatik tüfek, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet PGG-7 roketatar, 700 adet Biksi mühimmatı, 200 adet AK-47 mühimmatı, 800 adet uçaksavar mühimmatı, 11 roketatar mühimmatı, 35 adet havan mühimmatı, 8 adet el bombası, 55 el yapımı patlayıcı (EYP), 1250 adet mekanik fünye, 1000 adet elektrikli fünye, 3 çuval amonyum nitrat, 1500 metre elektrik kablosu, 2 termal elbise, 1 adet sabit merkez terörist telsizi, 2 adet 5 kilowatt jeneratör, 3 ton mazot/benzin, 2 adet televizyon, 3 adet hilti, bol miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA