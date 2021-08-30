Son dakika haberleri... Pekmez kazanına düşen çocuk ağır yaralandı
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Son dakika haberleri... Pekmez kazanına düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri... Pekmez kazanına düşen çocuk ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pekmez kazanına düşen 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pekmez kazanına düşen 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Şenköy'de 7 yaşındaki E.A.E., evin bahçesinde kaynayan pekmez kazanına baktığı esnada dengesini kaybederek içerisine düştü. Yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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