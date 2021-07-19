Pekin'deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pekin'deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Pekin'deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı Çin'in başkenti Pekin'de sağanak yağış sonrası meydana gelen selde mahsur kalanlar, ekipler tarafından botlarla kurtarıldı.

- Pekin'deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

PEKİN - Çin'in başkenti Pekin'de sağanak yağış sonrası meydana gelen selde mahsur kalanlar, ekipler tarafından botlarla kurtarıldı.

Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Pekin Belediyesi tarafından, 8 bin kişiden oluşan ekip görevlendirildi. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan insanlar, ekipler tarafından botlarla evlerinden tahliye edildi. Sağanak yağışlar nedeniyle kentte turuncu alarma geçilirken, en az 350 uçuşun iptal edildiği belirtildi. Pekin Demiryolu İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 10'dan fazla tren hattında seferlerin askıya alındığı kaydedildi.

Pekin'deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı
Pekin'deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı
Pekin'deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı
Pekin'deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel felaketi, evinin yarısını da hacca gitmek için yıllardır biriktirdiği parayı da aldı götürdü
Sel felaketi, evinin yarısını da hacca gitmek için yıllardır biriktirdiği parayı da aldı götürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Altuğ Seda Sayan Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Mustafa Er Gökhan Gönül Alper Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pekin'deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 11:58:02. #1.15#

title