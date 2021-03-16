Son dakika haberleri! Pekcan: "Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum"
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Son dakika haberleri! Pekcan: "Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum"

16.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:40

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katıldı. (2)

Pekcan: "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz."

Pekcan: "Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum."

Pekcan: "Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ildeki ihracatçılar için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, mezun gençlerimiz iş imkanları bulabilecek."

Son dakika haberleri! Pekcan: 'Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum'
Son dakika haberleri! Pekcan: 'Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum'
Son dakika haberleri! Pekcan: 'Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum'
Son dakika haberleri! Pekcan: 'Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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