Son dakika haberleri! Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."
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Son dakika haberleri! Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

17.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:44
Son dakika haberleri! Pekcan:

Son dakika haber: Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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