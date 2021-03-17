Son dakika haberleri! Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

Son dakika haber: Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.