Son dakika haberleri! Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."
17.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:44
Son dakika haber: Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.
Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır