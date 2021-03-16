Son dakika haberleri! Pekcan: "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz."
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Son dakika haberleri! Pekcan: "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz."

16.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:07
Son dakika haberleri! Pekcan:

Son dakika haberlerine göre Pekcan: "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz.

Pekcan: "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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