Son dakika haberleri: Pekcan: "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı"
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Son dakika haberleri: Pekcan: "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı"

16.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:03
Son dakika haberleri: Pekcan:

Son dakika haber... Pekcan: "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı"

Pekcan: "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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