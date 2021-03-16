Son dakika haberleri: Pekcan: "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı"
16.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:03
Son dakika haber... Pekcan: "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı"
Pekcan: "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır