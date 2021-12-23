Son dakika haberleri: Pazaryeri'nde Sarıkamış şehitleri anıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, "Türk tarihinin ne olduğunu bilirsek, Sarıkamış Harekatı'nı daha iyi anlayabiliriz." diyerek harekata dair detayları aktardı.

Sarıkamış şehitlerinin anıldığı programın ardından Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Yurdakul'a teşekkür ederek plaket verdi.

Konferansa, Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emrah Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

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