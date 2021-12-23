Son dakika haberleri: Pazaryeri'nde Sarıkamış şehitleri anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Pazaryeri'nde Sarıkamış şehitleri anıldı

Son dakika haberleri: Pazaryeri'nde Sarıkamış şehitleri anıldı
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, "Türk tarihinin ne olduğunu bilirsek, Sarıkamış Harekatı'nı daha iyi anlayabiliriz." diyerek harekata dair detayları aktardı.

Sarıkamış şehitlerinin anıldığı programın ardından Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Yurdakul'a teşekkür ederek plaket verdi.

Konferansa, Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emrah Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Son dakika haberleri: Pazaryeri'nde Sarıkamış şehitleri anıldı

Giresun'da okullara kar tatili

Giresun'da okullara kar tatili

 7 kilometre yürüyüp, soğuktan donarak ölmüş

7 kilometre yürüyüp, soğuktan donarak ölmüş

 Yüksekova'da taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi

Yüksekova'da taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title