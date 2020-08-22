Son dakika haberleri | Pazaryeri'nde hayvan otlatırken fenalaşan çoban hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Pazaryeri'nde hayvan otlatırken fenalaşan çoban hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hayvan otlatmak için araziye çıkan çoban ölü bulundu.

Son dakika haberleri | Pazaryeri'nde hayvan otlatırken fenalaşan çoban hayatını kaybetti
22.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:23

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hayvan otlatmak için araziye çıkan çoban ölü bulundu.

Ahmetler köyü yolundaki gübre fabrikası yakınında yürüyen bir kişi, yerde birisinin hareketsiz yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin, bölgede çobanlık yapan Şemsettin T. (51) olduğu belirlendi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen Şemsettin T'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

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