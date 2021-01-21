Son dakika haberleri | Pazaryeri'nde baca yangını
21.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:32
Son dakika haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dereboğaz Mahallesi'nde Cezmi Türker'e ait ahşap evin bacasında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN