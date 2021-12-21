Son dakika haberleri | Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunmaya çalışıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunmaya çalışıyor

Son dakika haberleri | Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunmaya çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Aydın'da soğuk ve yağışlı havadan etkilenen pazar esnafı soğuk havadan tenekelerin içerisinde yaktıkları ateşlerle ısınarak korunmaya çalışıyor.

AYDIN (İHA) - Aydın'da soğuk ve yağışlı havadan etkilenen pazar esnafı soğuk havadan tenekelerin içerisinde yaktıkları ateşlerle ısınarak korunmaya çalışıyor.

Aydın'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazar esnafı tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Pazara gelen müşterilerin de yararlandığı ateş tenekeleri vatandaşları soğuktan koruyor. Aydınlı pazarcılar, "Son günlerde soğuklar da iyiden iyiye kendini hissettirdi. Zaman zaman da yağmur yağdığı için de ıslanıyoruz. Soğuk günlerde bu ateşi yakıp ısınmazsak hasta oluruz. Çok erken saatlerde gelip tezgahlarımızı açıyoruz, geç saatlerde de tezgahlarımızı toplayıp gidiyoruz. Ortalama 12 saat sokaktayız. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Bizler de yanımızda getirdiğimiz odun parçaları ile ısınmaya çalışıyoruz. Üşüyen müşterilerimiz de zaman zaman ateş başına geçerek ısınıyor" ifadelerini kullandılar. - AYDIN

Son dakika haberleri | Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunmaya çalışıyor

Son dakika haberleri | Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunmaya çalışıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title