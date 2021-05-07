Son dakika haberleri: Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada
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Son dakika haberleri: Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada

Son dakika haberleri: Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BURSA'nın İnegöl ilçesinde kapalı pazar yerinin camını kıran Onur Samet A. (24) polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kapalı pazar yerinin camını kıran Onur Samet A. (24) polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Onur Samet A., belediyeye ait Merkez Kapalı Pazaryeri'ndeki zabıta noktasının pencere camlarına taş atarak kırdı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Onur Samet A.'yı etkisiz hale getirdi. Kollarından yaralanan Onur Samet A., İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.Onur Samet A.'nın camları kırma anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Son dakika haberleri: Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Pazar yerinin camlarını kırdı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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