Son dakika haberleri! Pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberleri! Pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika gündem haberi... ORDU'nun Ünye ilçesindeki pazaryerinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Son dakika haberleri! Pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
19.08.2020 23:36 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:40

ORDU'nun Ünye ilçesindeki pazaryerinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Liseler Mahallesi Irmak Caddesi'nde kurulu pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi, bıçak ve taşlı saldırıda yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ecevit K., hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan 5 yaralıdan Onur K.'nın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kavgaya karışanların polis gözetiminde hastanede tedaviye alındığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

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