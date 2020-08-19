Son dakika haberleri | Pazar esnafından ilginç maske takmama bahanesi Son dakika haberi: Korona virüs tedbirleri kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Bakırköy Yeşilköy Kapalı Pazar yerinde denetim yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Bakırköy Yeşilköy Kapalı Pazar yerinde denetim yaptı. Maske takmayanları uyaran ekipler, maskesi olmayan kişilere de maske dağıttı. Bu sırada bir pazar esnafının ise maske takmamasına bulduğu bahaneler ise "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'un birçok noktasında da denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerden biri de Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Yeşilköy Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirildi. Pazarın giriş noktasında bulunan polis ekipleri ve zabıtalar pazara giren her vatandaşın ateşini ölçtü. Bu sırada pazar içerisinde de denetim geçekleştiren ekipler maske takmayan kişileri uyardı. Maskesi olmayan kişilere de polis ekipleri tarafından maske dağıtıldı.

Bir pazar esnafı ise maskesini çenesinin altına taktığını gören polis ekipleri, şahsı uyardı. Bu sırada basın mensuplarının 'maskeyi bu şekilde takmanız risk teşkil etmiyor mu' sorusuna esnafın verdiği cevap ise "bu kadar da olmaz" dedirtti. Esnaf yaptığının risk taşımadığını ve maskenin daha zararlı olduğunu iddia ederek "Bence riski yok niye risk olsun ki. Mesafe korunmuyor sadece burada maske takmakla olmaz. Tramvayda metrobüste mesafe yok hiçbir şey olmuyor. Bu kasten yapılmış bir şeydir. Camiye gidiyorsun saf saf aralıklar. Zaten maske daha zararlı aynı verdiğimiz nefesi alıp veriyoruz. Dışarıdan hava alamıyoruz ki" dedi.

Öte yandan Yeşilköy sahilinde de denetimlerini sürdüren ekipler drone ile yapılan anonslarla vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyardı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği polis dronu sahilde bulunan birçok nokta da uçuş gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA