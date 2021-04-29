Son dakika haberleri: Patlayan bilgisayar yangına neden oldu
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Son dakika haberleri: Patlayan bilgisayar yangına neden oldu

Son dakika haberleri: Patlayan bilgisayar yangına neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Çorum'un İskilip ilçesinde patlayan bilgisayar nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'un İskilip ilçesinde patlayan bilgisayar nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesi Çelebiler Sokak'ta ikamet eden öğretmen Emre Erden'in evinde bulunan bilgisayar bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıkarken Erden hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale ettiğini dile getiren Emre Erden, "Bu yangının apartmandaki diğer dairelere, binalara sarmadan kontrol altına alınmasını sağladığı gibi olası bir facianın da önüne geçtiler. İtfaiyecilere çok teşekkür ediyorum. Canımız onlara emanet olduğu için güvende ve huzurluyuz Yangın da bizi sevindiren binamızda kimse zarar görmedi sadece evimde maddi hasar oluştu" dedi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de yaptığı açıklamada; "Yangınlara zamanında müdahale eden ve söndürmek için seferber olan bir itfaiye teşkilatımız olduğu için gururluyum. Meydan Mahallemizde çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin başarılı çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında evinde maddi hasar oluşan hemşerimiz Emre Erden'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Son dakika haberleri: Patlayan bilgisayar yangına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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