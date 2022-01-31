Son dakika haberleri | Patlak lâstikle kilometrelerce seyretti, o ânlar kameraya yansıdı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patlak lastikle kilometrelerce seyreden sürücü tepki çekti.

Olay, Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan 16 UB 365 plakalı kamyonetin sürücüsü, arka lastiği patlak olan kamyonetiyle kilometrelerce seyretti. Herhangi bir kazanın olmaması sevindirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA