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Son dakika haberleri | Patlak lâstikle kilometrelerce seyretti, o ânlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Patlak lâstikle kilometrelerce seyretti, o ânlar kameraya yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patlak lastikle kilometrelerce seyreden sürücü tepki çekti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patlak lastikle kilometrelerce seyreden sürücü tepki çekti.

Olay, Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan 16 UB 365 plakalı kamyonetin sürücüsü, arka lastiği patlak olan kamyonetiyle kilometrelerce seyretti. Herhangi bir kazanın olmaması sevindirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Son dakika haberleri | Patlak lâstikle kilometrelerce seyretti, o ânlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri | Patlak lâstikle kilometrelerce seyretti, o ânlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri | Patlak lâstikle kilometrelerce seyretti, o ânlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri | Patlak lâstikle kilometrelerce seyretti, o ânlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri | Patlak lâstikle kilometrelerce seyretti, o ânlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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